Za dvig samooskrbe po mnenju udeležencev posveta nujno boljše sodelovanje

Ljubljana, 14. junija - Za povečanje samooskrbe s hrano je nujno boljše sodelovanje med vsemi deležniki v verigi vključno s potrošniki, so ocenili na današnjem posvetu v državnem svetu. Med drugim je bilo slišati pozive k dolgoročnejšemu pogodbenemu sodelovanju in večji prepoznavi pomena slovenskih izdelkov, vsi pa so pozvali k zmanjšanju administrativnih ovir.