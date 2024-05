Zadružna zveza za spremembo zakonodaje glede državnih kmetijskih zemljišč

Ljubljana, 13. maja - Po prodaji Panvite v hrvaške roke so glede upravljanja državnih kmetijskih zemljišč zaskrbljeni tudi v Zadružni zvezi Slovenije. Odločevalce zato pozivajo, naj spremenijo zakonodajo, da bo gospodarskim družbam onemogočen prenos pravic do upravljanja državnih kmetijskih zemljišč, če podjetje prevzame tujec oz. če pride do zamenjave lastništva.