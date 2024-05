Vesna pogreša strategijo za prehransko neodvisnost Slovenije

Ljubljana, 21. maja - Prodaja slovenskih prehranskih podjetij tujim lastnikom predstavlja tveganje za prehransko neodvisnost, negativno pa vpliva tudi na slovensko gospodarstvo, so danes opozorili v stranki Vesna. Ob tem so pozvali k strategiji, ki bi zagotovila prehransko neodvisnost Slovenije, izboljšanje položaja kmetov in bi spodbujala lokalno.