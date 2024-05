Celje, 20. maja - Celjske mesnine prehajajo v last hrvaške družbe Mesna industrija Braća Pivac. Prodajna pogodba je že podpisana in bo začela veljati po soglasju pristojnih organov, so sporočili iz Celjskih mesnin. Upravljavska struktura se ne spreminja, predsednik uprave ostaja Izidor Krivec.