V SLS po prodaji prehranskih podjetij pozivajo k spremembi zakonodaje

Ljubljana, 23. maja - V SLS so po prodaji družbe Panvita tujim lastnikom državne institucije pozvali, da v sodelovanju s stroko, skladom kmetijskih zemljišč in kmetijsko zbornico prednostno prevetrijo zakonodajo, da ne bo več prihajalo do prenosa zemlje tujcem. K sprejetju ukrepov za zagotavljanje prehranske varnosti vlado poziva tudi forum za kmetijstvo pri SDS.