EU dobila prvo zakonodajo o preprečevanje nasilja nad ženskami

Bruselj, 13. junija - V Evropski uniji je danes stopila v veljavo prva zakonodaja o preprečevanju nasilja nad ženskami in v družini, ki med drugim uvaja smernice za kazniva dejanja na spletu, žrtvam pa omogoča boljši dostop do pravnega varstva. Članice morajo nova pravila prenesti v nacionalno zakonodajo v treh letih, do 14. junija 2027, so sporočili iz Bruslja.