Spolni stereotipi po besedah strokovnjakov prispevajo k nasilju nad ženskami

Ljubljana, 13. junija - Nasilje nad ženskami in dekleti je še vedno zelo prisotno, so se na današnji mednarodni konferenci ob koncu evropskega projekta Stand By Me 2.0 strinjali strokovnjaki, ki so spregovorili o vzrokih za nasilje nad ženskami. Izpostavili so pomen izobraževanja o spolnih stereotipih, ki pogosto prispevajo k nasilju in ga normalizirajo.