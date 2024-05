Prva zakonodaja EU o boju proti nasilju nad ženskami dokončno potrjena

Bruselj, 7. maja - Države članice EU so danes dokončno potrdile prva evropska pravila na področju boja proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, ki med drugim uvajajo smernice za kazniva dejanja na spletu, žrtvam pa bodo omogočila boljši dostop do pravnega varstva. Opredelitve posilstva zakonodaja ne vključuje.