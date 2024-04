Evropska komisija sprejela priporočilo za zaščito otrok pred nasiljem

Bruselj, 23. aprila - Evropska komisija je danes sprejela priporočilo o razvoju in krepitvi integriranih sistemov zaščite otrok pred nasiljem v korist otrok kot zavezo v okviru strategije EU o otrokovih pravicah. Cilj je združitev vseh predhodnih ukrepov v tem mandatu v celovit okvir in podpora državam članicam pri njihovem uresničevanju, so sporočili iz Bruslja.