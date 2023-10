Pravosodni ministri EU podprli vizijo za zaščito temeljnih pravic v digitalnem svetu

Luxembourg, 20. oktobra - Pravosodni ministri EU so danes v Luxembourgu podprli vizijo o digitalnemu opolnomočenju in temeljnih pravicah, pri čemer so poudarili, da je treba temeljne pravice ohraniti in zaščiti tudi v digitalnem svetu. Iz Slovenije se je srečanja udeležil državni sekretar na pravosodnem ministrstvu Igor Šoltes.