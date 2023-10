Za Evropsko unijo začela veljati istanbulska konvencija

Bruselj, 1. oktobra - Za EU je danes začela veljati Konvencija o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, znana kot istanbulska konvencija. Podpisale so jo vse članice, doslej pa jo je ratificiralo 21 držav unije, vključno s Slovenijo, so v petek sporočili v Bruslju.