Na posvetu GZS na Ljubnem o poteku sanacije po lanskih poplavah

Ljubno ob Savinji, 7. junija - Gospodarska zbornica Slovenije je na Ljubnem ob Savinji pripravila posvet na temo okrevanje gospodarstva in družbe po lanskih poletnih poplavah. Predstavniki države so prišli pojasniti, kaj je bilo narejenega v desetih mesecih, gospodarstveniki pa so z njimi govorili o sistemskih pristopih pri urejanju vodotokov in cestne infrastrukture.