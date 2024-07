Rdeči križ po lanskih ujmah razdelil za 12 milijonov evrov pomoči

Ljubljana, 23. julija - Rdeči križ Slovenije (RKS) je konec junija zaključil razdeljevanje pomoči prizadetim v lanskoletnih poletnih ujmah. Različne oblike pomoči v skupni vrednosti 12 milijonov evrov so namenili 9000 gospodinjstvom. Pričeli pa so tudi z zbiranjem pomoči za vse, ki so jih ujme že prizadele letos ali jih morda še bodo, so sporočili iz RKS.