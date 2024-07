V Gornjem Gradu s seznama za rušenje odstranili 23 hiš

Gornji Grad, 24. julija - V Gornjem Gradu so s seznama objektov, ki so po lanski ujmi predvideni za rušenje, odstranili 23 od skupno 27 objektov, je danes za STA povedal župan Gornjega Grada Anton Špeh. Tako sta lastnikom objektov že pred časom povedala vodja vladne službe za obnovo po poplavah Boštjan Šefic in državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Jure Leben.