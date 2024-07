Ob predaji ključev donirane hiše izrazi zahvale in solidarnosti

Slovenj Gradec, 23. julija - Solidarnost s prizadetimi po lanski ujmi in besede zahvale so bile v ospredju nagovorov ob predaji ključev donirane hiše članom družine Stropnik iz slovenjgraške občine. Vsem, ki so pripomogli k temu, da je družina dobila nov dom, se je v Slovenj Gradcu zahvalil tudi premier Robert Golob. Postopki predaje donacije sicer niso bili enostavni.