Cablex-M leto dni po ujmi z večinoma zaključeno sanacijo, a poplava je načela stroje

Mežica, 24. julija - V podjetju Cablex-M, ki je bilo eno najbolj prizadetih koroških podjetjih v ujmi avgusta lani, so sanacijo večinoma zaključili. Kot posledica poplav pa se na strojih praktično vsakodnevno pojavljajo napake in zastoji, ki motijo ritem proizvodnje, je za STA opisal direktor podjetja Samo Simetinger. Lani so zaradi posledic ujme poslovali z izgubo.