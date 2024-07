Študentska delovna brigada pričenja z delom na Ljubnem ob Savinji

Ljubno ob Savinji, 19. julija - Prebivalci Ljubnega ob Savinji in okolice še vedno čutijo posledice lanskih katastrofalnih poplav, zato se je okoli 40 študentov prostovoljcev odločilo, da letos priskočijo na pomoč prav njim. Kot je za STA povedal župan Ljubnega Franjo Naraločnik, so študenti že pričeli z delom, predvsem tam, kjer so še vidne posledice ujme.