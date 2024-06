Zdravniki o cepljenju kot temelju javnega zdravja

Ljubljana, 6. junija - Zdravniki Alojz Ihan, Marko Pokorn in David Zupančič so na okrogli mizi STAkluba razpravljali o cepljenju kot temelju javnega zdravja. Poudarili so, da zaradi cepljenja številne bolezni ne krožijo več, danes pa vlada večji strah pred neželenimi učinki kot pred boleznimi, ki jih cepljenje preprečuje.