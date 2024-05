Slovenski raziskovalci razvili vnašanje cepiv v telo preko lične sluznice

Ljubljana, 30. maja - Raziskovalci Kemijskega inštituta so skupaj s sodelavci z ljubljanske fakultete za farmacijo, UKC Ljubljana, Klinike Golnik in sodelavci iz Nemčije razvili in testirali vnašanje cepiv v telo s pomočjo t. i. mukoadhezivnih filmov. Film se preprosto prilepi na lično sluznico, ki je lahko dostopna in dobro prekrvljena, so zapisali na inštitutu.