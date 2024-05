NIJZ: Letos potrjenih več kot 1000 primerov oslovskega kašlja

Ljubljana, 10. maja - Letos so v Sloveniji po podatkih NIJZ potrdili 1164 primerov oslovskega kašlja. Tudi v nekaterih drugih evropskih državah beležijo večje izbruhe te bolezni, po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni je bilo med januarjem in marcem letos v državah EU zabeleženih več kot 32.000 primerov oslovskega kašlja.