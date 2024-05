V Sloveniji v letošnjem letu doslej potrdili 11 primerov ošpic

Ljubljana, 24. maja - V Sloveniji so letos potrdili 11 primerov ošpic. Od tega so maja potrdili dva primera, in sicer pri necepljenem otroku in necepljenem mladostniku, so zapisali na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Ob tem so izpostavili pomen preventivnega cepljenja otrok.