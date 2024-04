Pediatri zaskrbljeni zaradi ponovnega pojava ošpic in oslovskega kašlja

Ljubljana, 24. aprila - Slovenski pediatri in šolski zdravniki so ob začetku svetovnega tedna cepljenja izrazili zaskrbljenost, ker so se zaradi upada deleža cepljenih otrok in mladostnikov tudi v Sloveniji začele spet pojavljati ošpice in v večji meri spet tudi oslovski kašelj. To je po njihovih navedbah znova resno ogrozilo zdravje in življenje necepljenih oseb.