S tednom cepljenja obeležujemo 50 let od vzpostavitve razširjenega programa cepljenja

Ljubljana, 24. aprila - Z evropskim in svetovnim tednom cepljenja, ki potekata v teh dneh, obeležujemo tudi 50 let od vzpostavitve razširjenega programa cepljenja, ki je omogočil cepljenje proti šestim otroškim boleznim - tuberkolozi, davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi in ošpicam, so sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).