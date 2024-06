V ujmi prizadeti kampi v Zgornji Savinjski dolini znova odprli vrata

Mozirje, 9. junija - V lanski ujmi prizadeti kampi v Zgornji Savinjski dolini so spet odprli svoja vrata. Lanska povodenj jim je prinesla popolno uničenje, skoraj vsi pa so sanacijo izpeljali z lastnimi sredstvi. Kot pravijo, so od gospodarskega ministrstva prejeli obrazec, ki je popisoval le izpad dohodka, zaloge in osnovna sredstva, ne pa tudi uničene infrastrukture.