Mladi za podnebno pravičnost z novim pozivom glede jedrske resolucije in referenduma o Jeku 2

Ljubljana, 7. maja - V gibanju Mladi za podnebno pravičnost so pred sejo pristojnega odbora o resoluciji o nadaljnji rabi jedrske energije in predlogu posvetovalnega referenduma o projektu nove nuklearke v Krškem (Jek 2) odločevalce znova pozvali k spremembam za večjo transparentnost, pravičnost in strokovnost procesa odločanja o Jeku 2 in preprečitev manipulacij.