Mladi za podnebno pravičnost za verodostojne informacije o Jeku 2

Ljubljana, 21. maja - Mladi za podnebno pravičnost ob predstavitvi ocene ekonomike projekta nove nuklearke v Krškem (Jek 2) opozarjajo, da moraji biti prebivalci Slovenije že pri prvih javnih predstavitvah seznanjeni z verodostojnimi, strokovnimi in točnimi informacijami. V ta namen so pripravili napotke v petih točkah, s katerimi bi to dosegli.