Mladi za podnebno pravičnost ponovno pozvali k transparentnosti pri projektu Jek 2

Ljubljana, 22. maja - Mladi za podnebno pravičnost so pred začetkom poslanske razprave o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o zagotavljanju oskrbe z elektriko z drugim blokom krške nuklearke (Jek 2) ponovno pozvali k večji transparentnosti pri sprejemanju odločitev, povezanih s projektom. "Poslanci in vlada vodijo ta proces v popolni temi," so kritični.