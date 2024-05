Odbor DZ potrdil spremenjeni predlog za referendum o Jeku 2

Ljubljana, 7. maja - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je danes ocenil, da je spremenjeni predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z elektriko z Jekom 2 in drugimi nizkoogljičnimi viri primeren. Naslov odloka in referendumsko vprašanje se po novem ne sklicujeta več na resolucijo o rabi jedrske energije.