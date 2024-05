Izdane prve odločbe podjetjem za škodo v avgustovskih poplavah

Ljubljana, 30. maja - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je danes izdalo prvi paket odločb 32 prizadetim podjetjem v katastrofalnih poplavah avgusta lani. S tem jim je priznalo povrnitev škode v znesku skoraj 37 milijonov evrov, od česar so podjetja že lani prejela dobrih 12 milijonov predplačil, so sporočili z ministrstva.