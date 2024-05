Podnebni svet za spremembo časovnice referenduma o Jeku 2

Ljubljana, 22. maja - Člani podnebnega sveta so na torkovi seji opozorili, da politika, stroka in javnost še nimajo dovolj informacij o projektu drugega bloka krške nuklearke (Jek 2). Nejasen je po njihovih ocenah med drugim tudi ekonomski model Jeka 2. Zavzeli so se za spremembo časovnice referenduma o projektu.