Pomursko gospodarstvo lani z višjim dobičkom

Murska Sobota, 16. maja - Gospodarske družbe v pomurski regiji so lani ustvarile 133 milijonov evrov neto čistega dobička, kar je nominalno 11 odstotkov več kot leta 2022, tudi upoštevajoč inflacijo pa to pomeni rast, kažejo podatki murskosoboške izpostave Ajpesa. Najbolje so poslovale družbe s področja predelovalne dejavnosti.