Družbe celjske regije lani z več prihodkov in manj dobička

Celje, 15. maja - Gospodarske družbe s Celjskega so lani ustvarile 10,1 milijarde evrov prihodkov, kar je 4,2 odstotka več kot leto prej. Neto čisti dobiček se je ustavil pri 526 milijonih evrov in bil nižji za 8,8 odstotka. Število zaposlenih v teh družbah se je povečalo za 3,3 odstotka na 49.391, so sporočili iz celjske izpostave Ajpesa.