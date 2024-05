Dobiček obalno-kraških gospodarskih družb lani podoben kot v letu 2022

Koper, 13. maja - Neto čisti dobiček gospodarskih družb iz obalno-kraške regije je v letu 2023 znašal 273 milijonov evrov. Nominalno je bil pet odstotkov višji kot leto prej, ob upoštevanju inflacije pa je bil dva odstotka nižji, so povedali na koprski izpostavi Ajpesa. Prihodki so upadli v finančnih družbah, zrasli pa pri gradbincih in nepremičninskih posrednikih.