Posavske družbe in samostojni podjetniki lani poslovali bolje, zadruge slabše

Krško, 16. maja - Posavske gospodarske družbe so lani kljub znižanju prihodkov ustvarile rekorden dobiček in višjo dodano vrednost. Povprečna plača v družbah je znašala 2252 evrov. Bolje so poslovali tudi posavski samostojni podjetniki, slabše pa kmetijske zadruge, kažejo danes predstavljeni podatki krške izpostave Ajpesa.