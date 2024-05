Zasavska podjetja lani še izboljšala poslovne rezultate

Trbovlje, 16. maja - Zasavske družbe so lani znova izboljšale rezultate poslovanja. Po besedah direktorice območne enote Ajpesa Irene Murnc rast neto dodane vrednosti in neto čistega dobička ni bila zgolj nominalna, pač pa je bilo povečanje realno tudi upoštevajoč inflacijo. Povečalo se je število zaposlenih, povprečne plače na zaposlenega pa so realno ohranile raven.