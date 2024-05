Podravska podjetja lani beležila upad dobička

Maribor, 15. maja - Podravska podjetja so lansko poslovno leto zaključila s skromnejšimi rezultati kot v letu pred tem. Nekaj manj kot 9500 gospodarskih družb, ki so oddale letno poročilo, je ustvarilo 511 milijonov evrov neto čistega dobička, kar je devet odstotkov manj kot leto prej. Ob upoštevanju inflacije to realno pomeni 15 odstotkov slabši izkupiček.