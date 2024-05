Ministrstvo za javno upravo več resorjev pozvalo k uskladitvi bistvenih nalog za delo upravnih enot med stavko

Ljubljana, 7. maja - Zaposleni na upravnih enotah bodo v sredo spet stavkali. Na ministrstvu za javno upravo pojasnjujejo, da so šest resorjev pozvali, naj do konca tedna uskladijo naloge zaposlenih na upravnih enotah tudi med stavko. Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk je za STA to označil kot poizkus zadušitve stavke.