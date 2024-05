Župani na ustavno sodišče z zahtevo za presojo ureditve njihovih plač

Ljubljana, 14. maja - Županje in župani pričakujejo, da se bodo njihove odgovornosti in delo primerno ovrednotili. Opozarjajo, da je v zadnjih letih v plačnem sistemu prišlo do izrazitih anomalij in so plače precejšnjega dela javnih uslužbencev presegle njihove. Podobno kot pred časom sodniki so se tudi sami obrnili na ustavno sodišče.