Na večini upravnih enot stavka do preklica ob razširjenem naboru nujnih nalog

Ljubljana, 15. maja - Zaposleni na upravnih enotah bodo danes znova stavkali. Stavki, ki je doslej potekala ob sredah, so se pridružile skoraj vse upravne enote. Na večini nameravajo od danes dalje stavkati do izpolnitve zahtev. So pa z ministrstva za javno upravo načelnikom poslali razširjen nabor nujnih nalog, ki se morajo opravljati tudi med stavko.