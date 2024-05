Na 34 upravnih enotah stavka do preklica, še na 15 ohranjajo stavkovne srede

Ljubljana, 15. maja - Zaposleni na 34 od 58 upravnih enot od danes dalje stavkajo do izpolnitve zahtev. Še na 15 upravnih enotah ohranjajo stavkovne srede. Ob tem pa v sindikatu državnih organov opozarjajo na pritiske, ki so jih deležni stavkajoči. Sprožili so že inšpekcijske postopke, v prihodnjih dneh nameravajo še sodne, so pojasnili na novinarski konferenci.