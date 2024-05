Po oceni ministrstva nabor bistvenih nalog upravnih enot ustrezen

Ljubljana, 15. maja - V Sindikatu državnih organov Slovenije so ob zaostritvi stavke na 34 upravnih enotah, kjer bodo odslej stavkali do izpolnitve zahtev, kritični do razširjenega nabora bistvenih nalog, ki so ga načelnikom posredovali z ministrstva za javno upravo. Na ministrstvu medtem ocenjujejo, da je nabor bistvenih nalog sorazmeren, razumen in ustrezen.