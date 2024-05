Vlada in sindikati javnega sektorja z dogovorom o prestavitvi stebrnih pogajanj v višjo prestavo

Ljubljana, 10. maja - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so se danes dogovorili, da bodo poskušali stebrna pogajanja pohitriti in jih v 14 dneh v ključnih točkah pripeljati do konca. Vladna stran pa jim je predstavila tudi predlog bistvenega dviga plač direktorjev v javnem sektorju. Sindikati pričakujejo, da bo to vplivalo tudi na dvige uslužbencev.