V Črni na Koroškem tudi letos pri obnovi po ujmi sodelujejo prostovoljci

Črna na Koroškem, 6. maja - Pri obnovi po lanski ujmi v Črni na Koroškem tudi letos pod okriljem Slovenske filantropije sodelujejo prostovoljci. Po prvi prostovoljski akciji 27. aprila je nova predvidena to soboto, tudi letos pa so veseli pomoči vsakogar. Gasilci so v Črni že obnovili notranjost gasilskega doma, potekajo pa tudi druga obnovitvena dela po lanski ujmi.