V Nemčiji med lepljenjem plakatov napadli evropskega poslanca

Dresden/Essen, 4. maja - V Dresdnu so neznanci v petek zvečer napadli nemškega evropskega poslanca iz vrst socialdemokratov (SPD) Mathhiasa Eckeja, medtem ko je lepil plakate za volilno kampanjo. Po napadu so ga zaradi hudih poškodb odpeljali v bolnišnico, kjer so ga operirali. Policija napadalcev še ni izsledila.