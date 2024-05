Kandidati za evropske poslance spregovorili o odtujitvi EU, svobodi medijev in mladih

Ljubljana, 16. maja - Kandidati in kandidatke za evropske poslance so danes na soočenju, ki ga je organiziral Mirovni inštitut, spregovorili o evropskih vrednotah, odtujenosti od EU, svobodi medijev, boju proti dezinformacijam in politični participaciji mladih. Soočenja so se udeležile vse stranke, ki kandidirajo na volitvah, z izjemo SDS, Zelenih Slovenije in Resni.ce.