Svet za trajnostni razvoj o možnostih boljšega sodelovanja v popoplavni sanaciji

Ljubljana, 26. aprila - Današnje srečanje Sveta za trajnostni razvoj in varstvo okolja je bilo namenjeno predstavitvi sanacije po poplavah lanskega avgusta in pogovoru o možnostih izboljšanja sodelovanja. Sodelujoči so se strinjali, da naj bodo cilj rešitve, ki bodo ščitile tako kmetijske površine kot vodotoke in naravo nasploh.