Ustavni pravnik Bardutzky: Ne moremo trditi, da bi zaradi posvetovalnega referenduma prišlo do neustavnosti

Ljubljana, 26. aprila - Posvetovalni referendum je pravno neobvezujoč in posledično sam po sebi nima pravnih posledic. Zato ustavni pravnik Samo Bardutzky ob pobudi opozicije za ustavno presojo in zadržanje odlokov o razpisu referendumov o rabi konoplje in pomoči pri prostovoljnem končanju življenja pravi, da se zastavlja vprašanje, o čem bi odločalo ustavno sodišče.