Koalicija in opozicija tudi po večurni obravnavi interpelacije Stojmenove Duh ostajata na svojih bregovih

Ljubljana, 28. marca - Razprava o interpelacije ministrice Emilije Stojmenove Duh počasi prehaja v sklepno fazo. Poslanci opozicije so ji v več kot sedem ur trajajoči razpravi večkrat očitali nesmotrno in negospodarno delo ter namerno rušenje dosežkov prejšnje vlade. Poslanci Svobode pa so slednjim očitali laži in zavajanje.