SDS in NSi za ustavno presojo in zadržanje odlokov za referendume o konoplji in prostovoljnem končanju življenja

Ljubljana, 26. aprila - Opozicijski SDS in NSi sta napovedali vložitev zahteve za ustavno presojo odlokov o posvetovalnih referendumih glede rabe konoplje in pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Hkrati zahtevata tudi njuno zadržanje do odločitve ustavnega sodišča, kar bi lahko premaknilo izvedbo teh dveh referendumov z 9. junija, ko bodo evropske volitve.