Glasovanje o referendumu o uvedbi preferenčnega glasu za volitve v DZ: 47 za, 25 proti

Ljubljana, 25. aprila - Odločitev o izvedbi posvetovalnega referenduma, na katerem bi se volivci odločali o uvedbi preferenčnega glasu na volitvah v DZ, 9. junija so danes podprli v Svobodi, Levici, Anže Logar in Eva Irgl iz SDS ter Felice Žiža. Proti so bili drugi v SDS, NSi in Mojca Šetinc Pašek. Poslanci SD, Dejan Kaloh (SDS) Ferenc Horvath so se vzdržali.